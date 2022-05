Les cinq moments positifs de Kompany à Anderlecht: les Mauves retrouvent l’Europe

19 mai 2019 : son retour au bercail

Quelques heures avant un match crucial à Gand pour encore espérer décrocher l’Europe, Anderlecht annonce le « come back » du Prince. Dans un rôle hybride de « joueur-coach-manager » que Marc Coucke, Michael Verschueren et Pär Zetterberg ont bien du mal à définir dans les couloirs de la Ghelamco Arena. Le coup de com’, lui, est pleinement réussi. Le retour de l’enfant prodige a l’effet d’une bombe aux quatre coins de la Belgique et fait fantasmer les supporters anderlechtois. Ils en oublient même de conspuer les joueurs qui ratent l’Europe pour la première fois depuis 1964-65.