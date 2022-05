Roman et essai: Annie Ernaux, l’universalité de l’intime

Annie Ernaux constitue, par sa singularité et la force de son écriture un point d’ancrage solide et indispensable de la littérature aujourd’hui – pas seulement en France, ainsi qu’en témoignent, entre autres signes, les traductions et les prix internationaux. Elle est cependant réticente à tout ce qui, vu de l’extérieur, constituerait pour son œuvre la marque d’un achèvement. Ce qu’elle appelle, parlant de l’épais volume de la collection « Quarto », Ecrire la vie, un « mausolée ». Elle s’en explique dans un Cahier de l’Herne qui vient de lui être consacré, et devant le projet duquel elle a longtemps renâclé : « Une fois un livre terminé, il y a toujours un autre désir d’écriture. Même si je sentais que je décline, il faudrait que je l’écrive ! L’écriture, c’est toujours devant. Ce n’est pas au passé. C’est pourquoi je n’aime pas trop ce qui tend à faire somme. »