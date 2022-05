Romain Puértolas: «Je ne veux rien cacher aux lecteurs»

Solution de facilité : quand trois enfants originaires de la même ville de l’Arizona disparaissent coup sur coup, tous les regards se tournent vers la communauté des Sauveurs, aux activités aussi secrètes qu’obscures et installée en périphérie. Pourquoi chercher plus loin quand la réponse semble évidente ? Dans son nouveau roman Les ravissantes, Romain Puértolas se convertit au roman policier avec une réjouissante enquête dans laquelle il multiplie les fausses pistes et rebondissements. L’occasion pour l’auteur de L’Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de tourner le dos au registre humoristique qui a fait sa renommée pour évoluer, dans la continuité de Sous le parapluie d’Adélaïde, dans de nouveaux territoires romanesques. Avec le même goût du jeu, le même plaisir de ballotter son lecteur, mais avec des tonalités plus angoissantes et l’envie de « passer à un niveau supérieur ».