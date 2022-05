Un David Goffin jubilatoire à Roland-Garros: «C’est énorme!»

Le tennis belge revit à Roland-Garros ! Deux de nos compatriotes qualifiés pour les seizièmes de finale, avec en plus, chacun, une bonne carte à jouer, c’était, on l’avoue, un peu inespéré. On rappelle qu’Elise Mertens était encore incertaine (quadriceps) dix jours avant le tournoi (lire par ailleurs) et on sait, aussi, d’où revient David Goffin (48e mondial).

De loin, de très loin… Sans une invitation divine reçue à Monte-Carlo début avril (il aurait dû disputer les qualifs autrement), pour lancer sa saison sur terre battue, le Liégeois qui était retombé au-delà de la 70e place mondiale pouvait craindre pour sa place dans le top-100. Ni plus, ni moins !