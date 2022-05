Balle de match avec Thierry Van Cleemput: «Alcaraz, la marque des grands »

« Je vous vois venir avec ma dernière analyse concernant Carlos Alcaraz où je ne lui trouvais pas de faille, le citant comme un des grands favoris, ici. A une balle près, contre son pote Albert Ramos-Vinolas qui est un malin, le jeune talent espagnol était dehors, dès le deuxième tour, et je retrouvais mon rôle de très mauvais pronostiqueur (rire) ! Mais justement, il n’a pas perdu cette balle de match ! Et on retrouve, là, la marque des grands champions. Quand Alcaraz commente : « Sauver une balle de match est toujours difficile, mais je croyais en moi », c’est une phrase typique d’un grand champion, et j’avais souligné l’incroyable maturité mentale de ce jeune gars de 19 ans. Il n’y a rien à faire, les grands champions ne sont pas faits du même bois que les autres. Quand ils doivent sauver une balle de match, et on l’a vu aussi avec Zverev contre l’Argentin Baez, ils transforment subitement l’énorme pression en coup de boost, en un nouveau challenge à relever. Et ils sont prêts pour ça !