B.B. Banerji, Kim Thúy, Anna Burns... Les poches des Livres du Soir

Les très lointains, les luttes et les guerres, une semaine « poche » marquée par de grandes aventures en des lieux disparus, des romans-témoins de ce qui fut ou aurait pu être. Ce qu’il ne faut pas rater.

De la forêt ****

Bibhouti Bhoushan Banerji

Bien avant l’indépendance et la scission du Bengale, un jeune diplômé de Calcutta accepte un poste de régisseur forestier dans le Bihar (nord-est), quitte la ville, se retrouve confronté aux populations premières, avec pour mission d’attribuer des terres à des métayers qui vont inévitablement défigurer faune et flore. L’expérience va le transformer. Qui ne rêverait de découvrir la profondeur des forêts d’Inde en 1930 ? C’est le voyage largement autobiographique que propose l’auteur de La complainte du sentier (d’où est tiré La Trilogie d’Apu, de Satyajit Ray), un roman-témoin d’un monde et d’un écosystème disparus.

Traduit du bengali (Inde) et présenté par France Bhattacharya, Zulma, 352 p., 10,95 €

Em ***