Les 5 moments négatifs de Kompany à Anderlecht: Vitesse, Gand et l’Union ont fait mal

4 octobre 2020 : la claque reçue à Bruges

Sans doute le dimanche le plus noir de l’ère « Kompany ». Cet après-midi-là, le Club de Bruges marche sur Anderlecht. Il n’y a tout simplement pas match entre les champions en titre et le Sporting bruxellois. Un 3-0 bien tassé. Mais les chiffres ne reflètent même pas totalement l’écart abyssal entre le nouveau et l’ancien roi du pays. Bruges montre ce jour-là toute l’étendue de son pouvoir alors qu’Anderlecht gère un autre revers dans le même temps : le départ de Jérémy Doku à Rennes.