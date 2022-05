Olivier Norek: pas de répit pour le capitaine Coste

Ah ! Saint-Pierre et Miquelon ! Rien que le nom fait rêver : la France d’outre-mer, le sable fin, la mer bleue, les palmiers… Sauf que ces îles-là n’ont rien à voir avec la Martinique ou la Guadeloupe. À Saint-Pierre et Miquelon, on baigne en plein Atlantique nord, pas très loin de Terre-Neuve, les moyens de communication avec le continent (en l’occurrence le Canada) sont plus que réduits et les habitants, peu nombreux, doivent vivre avec la pluie, le froid, la brume…

C’est pourtant là que l’on retrouve le capitaine Coste, héros de plusieurs romans d’Olivier Norek, dont la dernière mission s’était soldée par la mort d’un membre de son équipe. Depuis, l’auteur s’était attelé à d’autres projets et on ignorait ce que Victor Coste avait pu devenir. On le sait désormais.