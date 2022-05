Allegra! v’la les Suisses!

L’illustratrice Albertine, Germano Zullo, Elisa Shua Dusapin, Joseph Incardona, Fabiano Alborghetti, Arno Camenisch, Fanny Desarzens, Fabienne Radi, Frédéric Pajak, voilà quelques-uns des auteurs et autrices suisses qui viennent se présenter aux amoureux belges de la littérature. C’est le programme Allégra ! (comme on se salue dans les Grisons), du 31 mai au 11 juin. Lectures, rencontres et performances pour faire la vitrine de l’édition et des lettres suisses. On retrouvera ces écrivaines et écrivains dans douze librairies et même dans un Blablabus qui sillonnera la Wallonie. Programme complet sur allegra-livre.be/