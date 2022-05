Wallonie: les TEC veulent repenser le réseau de proximité

Les 26 lignes Express structurent désormais l’offre de transport. Mais les TEC ont aussi lancé l’opération Mobilli et travaillent avec les usagers pour repenser partout le réseau de proximité. Le travail est en cours dans le Sud-Luxembourg.

Les lignes de bus wallonnes ont entamé leur révolution. Au sud du pays, les TEC mènent une vaste opération de toilettage du réseau pour l’adapter aux exigences d’une mobilité moderne et à l’évolution du territoire. Le chantier est progressif et systématique à la fois. Il s’achèvera en 2030. D’ici là, chaque sous-région sera auscultée, sondée, et souvent sa couverture en matière de transport en commun sera réinventée. Originalité de la démarche baptisée Mobilli : les usagers y sont associés. A eux de dire quelles lignes ils souhaitent, à quelle fréquence, avec combien d’arrêts…