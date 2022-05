Remco Evenepoel frappe fort en Norvège

Remco Evenepoel avait beaucoup insisté, lors de l’entretien qu’il avait attribué à la presse écrite belge en début de semaine, sur la sérénité et le calme qui l’habitaient. Pour appuyer son argument, il s’en référait à sa démonstration victorieuse de Liège-Bastogne-Liège, sa course de référence, forcément, son succès le plus prestigieux parmi les 25 qui honoraient déjà son palmarès malgré ses 22 printemps. « Cette victoire a ôté tous les doutes qui pouvaient me contrarier, surtout mentalement, car je n’avais pas été forcément été en réussite jusque-là. »