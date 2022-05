«Piqûres sauvages» lors d’un festival: le parquet du Limbourg ouvre une enquête

Plusieurs ambulances se sont rendues sur place. Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête : « On essaie de faire une liste de tous les jeunes qui étaient là et qui se sont évanouis et qui ont vu quelque chose. On va les identifier, on va les entendre pour voir qui était où à quel moment, qui était là avec qui et qui a vu quoi », a expliqué la porte-parole Anja De Schutter.