«À propos», le podcast du Soir du 27 mai: les TEC réinventent leurs lignes, le bilan de 4 ans de RGPD…

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 27/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Cela fait quatre ans que l’Union européenne a adopté le RGPD, pour le Règlement général sur la protection des données. Quatre lettres pour protéger la vie privée sur le Web. C’est l’un des textes les plus marquants de l’histoire de l’Union. Il touche les citoyens, les entreprises, les institutions, les autorités publiques. Mais la vie privée est-elle vraiment mieux protégée aujourd’hui qu’avant ? On a posé la question au juriste Jacques Folon, professeur à l’école de gestion bruxelloise Ichec et auteur du livre « RGPD 2022. Traitement des données dans les organisations ».

Les services de police du pays ont été enregistrés, en 2020, plus de 800 PV pour des faits de revenge porn. C’est six fois plus qu’en 2016. Le revenge porn, c’est la diffusion sur internet d’images intimes, sans l’accord des personnes exposées. Le phénomène explose et les autorités veulent adapter la loi. On a appelé notre chroniqueuse judiciaire Laurence Wauters pour en savoir plus.

Les TEC font bouger leurs lignes. Les bus wallons ont commencé leur révolution. L’idée est de réformer complètement le réseau, de s’adapter à l’évolution du territoire, mais aussi de diminuer l’usage de la voiture. Ce travail a commencé dans neuf communes du sud de la province du Luxembourg. D’autres suivront, jusqu’à couvrir petit à petit tout le territoire d’ici 2030. L’opération s’appelle Mobilli. Eric Deffet, chargé de la politique wallonne, nous explique.

