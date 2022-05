Claude Michelet était le paysan de la littérature

Claude Michelet, c’est Des grives aux loups. La saga des Vialhe, qui retrace la vie d’une famille d’agriculteurs de Saint-Libéral, petit village de Corrèze, tout au long du XXe siècle et dont le premier opus est précisément le titre le plus connu, Des grives aux loups. Suivi par Les palombes ne passeront plus, puis L’appel des engoulevents et La terre des Viahle, etc. Des romans de terroir qui se vendirent à plus de trois millions d’exemplaires. Un écrivain paysan, attaché à la terre, et pour cela très populaire.