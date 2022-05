Si ce n’est plus le Far West, ça y ressemble

Quand allons-nous faire quelque chose ? Je suis si fatigué de venir sur ce podium présenter des condoléances aux familles dévastées. Je suis si fatigué de ces minutes de silence. Assez !! » Le cri de Steve Kerr, entraîneur des Golden State Warriors, après le massacre de 19 enfants et de deux enseignants dans une école du Texas, a frappé fort. D’autant qu’il lançait aussi un violent appel aux 50 sénateurs républicains, préférant la préservation de leur pouvoir à la vie de « nos enfants ».

« Au nom de Dieu, quand allons-nous nous opposer au lobby des armes ? » : le président Joe Biden, et ensuite sa vice-présidente, n’ont pas dit autre chose mais dix ans après Sandy Hook et le « plus jamais ça » d’Obama, leur intervention est dévastatrice car elle montre toute l’impuissance du politique. Or c’est l’action, pas l’empathie, qui fera leur valeur ajoutée.