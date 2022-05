Mauricio Pochettino assure qu’il veut rester au PSG la saison prochaine: «Je suis à 100% ici et j’espère continuer»

Mauricio Pochettino sera-t-il toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Un temps annoncé sur le départ, le coach argentin a assuré ce jeudi qu’il souhaitait poursuivre son aventure à Paris, dans une interview accordée à la radio espagnole Cadena Cope.

« Aujourd’hui je suis à 100 % au PSG, il me reste un an de contrat et j’espère continuer, bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur », a déclaré Pochettino, qui estime que ses bonnes relations avec Kylian Mbappé n’influenceront pas son futur.

« Ce sera jugé sur le travail. Nous avons gagné les titres que les entraîneurs précédents ont remportés. Il faut y donner de la valeur. Ce championnat n’est pas facile. Le seul titre qui nous reste à gagner est celui que personne n’a gagné en plus de 50 ans : la Ligue des champions. C’est un club qui a de l’ambition, qui donne la possibilité de lutter pour des trophées. La déception a été la Ligue des champions. »