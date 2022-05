Alan White, batteur du groupe Yes, est mort à l’âge de 72 ans Avant d’intégrer le groupe Yes, Alan White avait notamment travaillé avec John Lennon et George Harrison.

Le batteur du groupe de rock progressif britannique Yes, Alan White, est décédé jeudi à l’âge de 72 ans, a annoncé sa famille sur Facebook. Il s’est éteint à son domicile, dans la région de Seattle aux États-Unis, après une brève maladie. Alan White est né en 1949 à Pelton, dans le comté de Durham, au Royaume-Uni. Il a commencé les cours de piano à l’âge de six ans et de batterie à 12 ans. Il a joué avec des artistes tels que Billy Fury, Alan Price et Ginger Baker dans les années 1960.

En 1969, John Lennon lui a demandé de rejoindre son Plastic Ono Band, auquel a également participé le guitariste Eric Clapton. Il a ainsi joué lors du concert de la formation à Toronto cette année-là et a, par la suite, pris part à l’album « Imagine ». Par l’intermédiaire de John Lennon, Alan White a rencontré un autre Beatles, George Harrison, qu’il a rejoint en tant que batteur sur l’album « All Things Must Pass », sorti en 1970. Il a également travaillé avec Joe Cocker et Steve Winwood et a succédé, en 1972, au batteur d’origine de Yes, Bill Bruford, parti pour King Crimson. Depuis le décès de Chris Squire, en juin 2015, Alan White était le plus ancien membre du groupe.