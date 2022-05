Andy Fletcher, l’homme invisible

Le fondateur et claviériste de Depeche Mode était un homme charmant et discret.

Ce dimanche 26 mai sont morts deux musiciens très discrets, deux hommes de l’ombre pourtant essentiels à la survie de leur groupe : Depeche Mode pour Andy Fletcher décédé à l’âge de 60 ans et Yes, dont Alan White fut le batteur depuis 1972, décédé lui à Seattle à l’âge de 72 ans.

Andy Fletcher était, rappelons-le, ni le chanteur ni le compositeur de Depeche Mode, rôles traditionnellement dévolus à Dave Gahan et Martin Gore. On s’amusait d’ailleurs entre nous à dire qu’il n’était là que parce qu’il était un brave garçon et servait à séparer les deux frères ennemis quand il ne lançait pas les disquettes sur scène, passant beaucoup de temps durant les concerts à se dandiner bras en l’air derrière ses claviers. La rumeur disait même que s’il était toujours là, c’est uniquement parce qu’il détenait les clés administratives du groupe.