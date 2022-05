Kevin De Bruyne, Boris Johnson et la Vivaldi: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Kevin De Bruyne

Champion d’Angleterre et meilleur joueur de la saison ! Le rouquin préféré des amateurs de football est au sommet de son art à Manchester City. Seule ombre au tableau, mais on ne peut pas toujours gagner : il restera dans son divan pour assister à la finale de la Ligue des Champions que jouera par contre Thibaut Courtois. La grande forme jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar ? On croise les doigts pour les Diables.

Stéphanie Huang