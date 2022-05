Hockey: la réussite française calquée sur le modèle belge

Les joueurs de l’Hexagone ont débarqué en masse en Division d’honneur au cours de ces dernières saisons. Une transhumance essentielle et bénéfique pour son équipe nationale, à présent, aux portes du top 10 mondial. Les Bleus rêvent maintenant d’exploits identiques et d’un avenir aussi radieux que celui des Red Lions.

Ce week-end, la France ponctuera sa toute première saison de Pro League, à Anvers, avec 2 duels face à la Belgique. Invitée, au pied levé, à remplacer le Canada qui avait préféré faire l’impasse sur la compétition mondiale, en raison de la situation sanitaire mondiale, la 11e nation mondiale a réalisé des progrès impressionnants depuis novembre 2017 et la prise de fonction de Jeroen Delmee. L’ancien coach des Red Lions (juillet 2014 à octobre 2015) a dirigé les Bleus durant quasi 4 ans et les a fait rentrer, de plain-pied, dans l’ère du professionnalisme. « Le Néerlandais a permis à la France de franchir un palier », explique Xavier De Greve, le T2 belge de l’équipe de France. « Il a amené, avec lui, le statut de semi-professionnel pour la plupart des joueurs qui ont pu s’investir à fond dans le programme. La présence d’une grande partie des joueurs du noyau, en Belgique, a également permis de se réunir, une fois par semaine, pour une double session de travail et pour une séance de fitness collective, le mercredi matin.