Groupe Moury, un centenaire en pleine forme !

L’année du centenaire de l’entreprise Moury s’est achevée il y a peu. Depuis le changement du logo qui avait marqué le début des festivités jusqu’à la nomination au titre d’entreprise de l’année, la commémoration s’est révélée à l’image du groupe: discrète, familiale, sereine… Et épatante. A l’issue de ce moment important, nous avons pu faire le point et envisager l’avenir du groupe liégeois avec Ludovic Martello, Responsable Commercial.

« Cette année a été un peu particulière, puisqu’elle a notamment été touchée par la crise sanitaire. Mais elle nous a permis de réaliser une analyse transversale de notre fonctionnement et de redécouvrir l’attrait et la notoriété d’un groupe profondément ancré dans l’histoire liégeoise. Bien sûr le Covid nous a empêché de réaliser tout ce que nous avions imaginé, mais nous avons trouvé des alternatives qui ont suscité beaucoup d’enthousiasme dans nos équipes. La réactivité et l’esprit familial… Deux valeurs très importantes pour la société Moury ».

Depuis un siècle, le constructeur a révolutionné le visage de la Cité Ardente et s’affirme aujourd’hui sur le plan européen comme une référence urbanistique. Si le récit pourrait s’apparenter à une dynastie, une caractéristique revendiquée par le groupe, elle est avant tout le résultat d’un savoir-faire qui s’est enrichi de nouvelles compétences à chaque passage de flambeau. « Gilles, Gabriel, Georges et Gilles-Olivier… Quatre générations se sont succédé à la tête de l’entreprise et si les initiales identiques peuvent paraître anecdotiques, elles traduisent une volonté de s’inscrire dans la tradition et de s’impliquer aux côtés des femmes et des hommes qui ont construit Moury Construct au fil des années. De père en fils, chacun a apporté sa pierre à l’édifice. Si la passion était commune, les intérêts particuliers de chacun ont permis à la petite entreprise de Bressoux de devenir celle qu’elle est aujourd’hui: une entreprise centenaire qui offre un service sur mesure et un savoir-faire reconnu. La maîtrise des coûts est devenue un paramètre primordial à prendre en compte et c’est pourquoi notre organisation en bouwteams est efficace. Elle permet une vision globale de chaque projet et l’optimisation de chaque poste ».

Une reconnaissance nationale méritée

Dans le futur, la Société Moury souhaite agrandir son périmètre d’action, mais l’aspect régional reste une priorité du groupe, une volonté qui est ressortie de cette année d’introspection. « Nous voulons nous développer au niveau européen, car nous avons la capacité de le faire. Nous ne sommes pas une étoile filante de la construction, mais bien un constructeur reconnu et réputé. C’est dans cette optique que nous avons non seulement renouvelé notre image, mais aussi le fonctionnement de certains services, comme Mosabois par exemple qui s’est ouvert au public de manière plus large. Toutefois ce besoin de grandir ira de pair avec les fondements du groupe: la flexibilité, le savoir-faire et une politique de gestion familiale. En cela, le centenaire a été bénéfique. Il nous a permis de mettre en lumière toutes les ressources que nous possédons. Être parvenu à la place de finaliste du concours de l’Entreprise de l’année organisé par BNP et L’Échos est en quelque sorte le couronnement de cette période et offre à l’ensemble de notre équipe une reconnaissance nationale. Nous sommes fiers du travail accompli et désirons perpétuer l’histoire avec de nouveaux projets qui vont nécessiter l’engagement de nombreux profils. De cette manière, nous contribuons également à l’essor du bassin liégeois qui nous a vu grandir ».

Ancrées dans un passé glorieux, mais tournées vers le futur, les Entreprises G. Moury continuent à inspirer la Cité Ardente, dépassant même aujourd’hui les frontières de notre province. Quatre générations au service de la construction et du Génie Civil… Un G. qui traverse les temps!

Coordonnées :

MOURY CONSTRUCT

Rue des Anglais 6A à 4430 Ans

www.moury-construct.be