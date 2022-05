Marka fête ses 60 ans ce soir à l’AB: suivez son concert en direct vidéo à 20 heures

Le chanteur Marka sera entouré de ses proches et d’artistes invités.

Ce vendredi, Marka fête son 60e anniversaire dans la grande salle par un concert en mode « Family style », entouré de ses proches et d’artistes invités.

Qui sera de la partie ? Mystère vu que ses deux « monstres » (Angèle et Roméo Elvis) sont très occupés en ce moment : la première est en tournée et le second en promo pour son nouvel album. Mais qu’importe, l’esprit de fête sera bien présent !