«Rêvalité»: les rêves d’enfant de -M

Matthieu Chedid créait il y a vingt ans le personnage de -M-. Le fils de Louis a aujourd’hui 50 ans mais reste un grand enfant convaincu que les rêves et l’amour sont plus forts que tout : la réalité et la peur.

« Quand je rêve, mon âme se révèle/Bien plus réelle/ Rêve… Réalité/ Être l’un et l’autre sans rivalité », chante-t-il sur ce septième album. Entre rêve (symbolisé par le bleu) et réalité (le rouge), ce projet parle de reconnection (symbolisée par le violet) entre deux mondes a priori opposés. Accompagné de Gail Ann Dorsey (la dernière bassiste de David Bowie), -M- nous invite à vivre son rêve à travers son amour des musiques aussi bien rock qu’africaines ou funk. C’est tout -M- qu’on retrouve ici avec ses amours d’enfant (Fellini) et ses rêves d’un monde meilleur.