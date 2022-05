Législatives françaises: les Français vivant à l’étranger et inscrits sur les listes consulaires peuvent voter par Internet dès ce vendredi midi

Le premier tour des législatives françaises se tiendra dans les urnes le 12 juin. Le second tour aura lieu le 19.

Vous faites partie des Français qui vivent en Belgique et sont inscrits sur les listes électorales consulaires ? Vous pouvez alors voter par Internet pour le premier tour des élections législatives dès ce vendredi midi. C’est une information du journal Le Monde. Vous avez jusqu’au mercredi 1er juin, à midi, pour envoyer votre bulletin par Internet.

Le vote par Internet est uniquement autorisé pour les Français établis hors de la France et dans le cadre des élections législatives et consulaires. Les Français de Belgique ont ainsi quatre moyens de voter : à l’urne, par procuration, par Internet et par correspondance.