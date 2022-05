Un nouveau radar tronçon entre en application à Bruxelles

Le radar-tronçon a été placé dans les deux sens entre l’Avenue de Selliers de Moranville et la place Schweitzer à Berchem-Sainte-Agathe.

Un nouveau radar-tronçon a été mis en place Chaussée de Gand à Bruxelles, rapporte Bruzz. Il contrôlera la vitesse des automobilistes sur cet axe dont la vitesse maximale est de 30km/h.

D’après Elke Van Den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, cette stratégie « nous permet de poursuivre notre vision de zéro mort et de zéro blessé sur nos routes. En collaboration avec la police, nous sécurisons les zones accidentelles et renforçons les contrôles. La Chaussée de Gand est un axe important et je suis heureuse que des contrôles de vitesse y soient désormais effectués ».