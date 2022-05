Le stand up paddle, une façon de «se balader» très en vogue

Pour les profanes, le stand up paddle est d’abord une étrangeté : « Que fait une planche de surf avec la pagaie d’un kayak », se demandent-ils souvent un peu naïvement. On ne saurait exactement leur répondre. Mais on peut tout de même leur faire remarquer que celle ou celui qui a eu l’idée d’associer les deux – il y a bien longtemps semble-t-il en Polynésie – a obtenu une combinaison très efficace entre la capacité de glisse et de stabilité de la planche et celle de propulsion de la pagaie.

Le sentiment d’étrangeté passé, le stand up paddle plaît généralement à ceux qui s’y essaient. Ces dernières années, il n’a fait que gagner des adeptes. Pas tant parmi celles et ceux qui utilisent planche et pagaie pour « surfer » des vagues ou pour filer sur l’eau en vitesse – deux disciplines distinctes du stand up paddle. Mais davantage sans doute parmi celles et ceux qui les empruntent pour se balader sur l’eau « à la cool ».