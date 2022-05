Bonne nouvelle pour les Red Flames: un Fan Day leur est désormais dédié

Durant cette journée, les supporters auront l’occasion d’assister à un entraînement ouvert au public. Des séances de dédicaces et de photos sont également prévues et divers activités seront disponibles tels qu’un football fléchettes géant ou encore un terrain de panna.

« Nous observons chaque année un engouement de plus en plus marqué pour le football féminin, que ce soit sur les terrains ou aux abords de ceux-ci », a déclaré Katrien Jans, manager du football féminin belge, citée dans le communiqué. « Ce Fan Day constitue un moment de rencontre idéal entre nos joueuses et leurs supporters. Nous œuvrons ainsi petit à petit au déploiement du football belge féminin à l’échelle internationale. »

« Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce premier Fan Day soit une belle journée avec nos fans », a ajouté Tessa Wullaert, la capitaine des Red Flames, citée dans le communiqué. « C’est pour nous l’occasion idéale de remercier nos fervents supporters pour leur soutien inconditionnel au cours de ces dernières années. C’est aussi un moment idéal pour apprendre à mieux les connaître dans une ambiance détendue au sein de notre complexe d’entraînement, où nous passons énormément de temps. »