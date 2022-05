Adhésion à l’Otan: «La Finlande et la Suède ont quelque chose que nous n’avons pas»

La Finlande et la Suède souhaitent entrer dans l’Otan pour se protéger de la Russie. Mais leur adhésion constituerait aussi un véritable atout pour l’Alliance, ces deux pays se démarquant par leur situation géographique, mais aussi par leurs impressionnantes capacités militaires. La Finlande, en particulier, possède quatre points forts.

Ces dernières années, les médias occidentaux ont souvent parlé du prétendu génie stratégique de Vladimir Poutine, qui a choqué et persécuté l’Occident à plusieurs reprises, en 2008 en Géorgie, en 2014 en Ukraine et à partir de 2015 en Syrie. Le « génie stratégique » a désormais obtenu ce que les politiciens soviétiques et russes ont tenté d’empêcher pendant des décennies, à savoir l’abandon par la Finlande et la Suède de leur tradition de neutralité et leur désir d’adhérer à l’Otan.