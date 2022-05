La résurrection de Liam Gallagher

Warner Music.

Treize ans après la séparation d’Oasis, son chanteur publie, à la veille de ses 50 ans, son troisième album solo. Et c’est déjà un succès avant même sa sortie tellement le frangin n’est plus vu comme le misérable face à son frère Noel le compositeur de talent. Ces 3 et 4 juin, il se produira à Knebworth devant plus de 250.000 personnes. « Puisque ce n’est plus Oasis qui peut le faire, parce que Noel est un connard lunatique qui reste chez lui à pleurer, eh bien je m’en charge ! », dit-il tout fier de son nouveau statut. Car même s’il n’a pas la plume pour écrire les fameux tubes que Noel balançait du temps d’Oasis, Liam a pour lui – et depuis peu de temps – le sérieux et le sens du travail. Ce C’mon You Know est bourré d’une britpop électrique que la voix traînante du supporter number one de Manchester City décline avec ferveur, faute de vraie originalité. Le travail est bien fait et se laisse écouter avec plaisir.