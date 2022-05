Poliça est de retour

Memphis Industries-V2.

Cela fait six ans que le groupe de Minneapolis n’avait plus publié d’album. Voici donc enfin le quatrième célébrant les dix ans d’une belle discographie et d’un style musical électro-pop du meilleur aloi. La voix de la chanteuse Channy Leaneagh refile toujours de ces frissons bien mis en évidence par son partenaire et producteur du groupe, Ryan Olson, qui multiple les nappes et les ambiances parfois inquiétantes mais toujours sensuelles. Channy nous parle ici de cette folie qui nous a tous atteints. Elle avoue même qu’elle ne sait plus très bien qui elle est.