Comment va Marie-Flore?

PIAS.

En 2019, on découvrait la Parisienne Marie-Flore au travers de son Braquage qui s’en prenait à tous ces mecs qui se sont permis de lui briser le cœur. Avec un ton à la fois ironique et cash. Les relations humaines compliquées restent au centre de cette nouvelle livraison. Avec une franchise et une sensibilité qu’on retrouve aussi bien chez Clara Luciani qu’Angèle. L’électro sert une chanson comme 20 ans où elle s’attaque au jeunisme ambiant (« Je ne suis pas une enfant / Et encore moins une maman (…) merci, je suis au courant. »). Féroce dans Si jamais : « Si jamais je te blesse, c’est pour la beauté du geste », elle est à nouveau insolente dans TDC : « Tous des connards, c’est bien connu ». Mais Marie-Flore, sur un top pop entraînant et jouissif, y croit encore à l’amour, terminant cet album par Bientôt : « Bientôt je toucherai le gros lot, l’amour avec cinq zéros, c’est pas trop tôt. » L’intimité fédératrice de Marie-Flore est celle d’une jeune femme d’aujourd’hui qui nous touche, entre mélancolie et rythmes dansants.