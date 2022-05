Cristina Gómez Godoy: un esprit chambriste très complice

Warner Classics

Barenboïm aime promouvoir les jeunes talents de ses ensembles. C’est le cas ici de la hautboïste espagnole Cristina Gómez Godoy, soliste de sa Staatskapelle Berlin. On la retrouve avec le West-Eastern Divan Orchestra dans les deux concertos qui ont orienté son choix de carrière : un Mozart savoureux, élégant et presque espiègle et un Strauss suavement lyrique, tous deux servis dans un esprit chambriste très complice. On est aux anges.