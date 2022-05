Giovanni Antonini: une magistrale intégrale

Alpha, un coffret de 10 CD, Cd séparé pour le 11e

On connaît le projet d’Antonini : enregistrer l’intégrale des 107 symphonies de Haydn d’ici 2032 (300e anniversaire de sa naissance), dans des programmes à thèmes autour d’un chef-d’œuvre dont les compléments sont cherchés chez Haydn lui-même ou auprès d’autres compositeurs (Kraus, Mozart ou Cimarosa), chaque album étant illustré par un photographe de l’agence Gamma. Alpha réédite en un coffret les dix premiers volumes qui frappent par leur vivifiante diversité en même temps que par l’inventivité de l’écriture de Haydn. Le 11e volume nous parle de Paris : les 2e et 24e symphonies, composée ou éditée en 1764 et les 82e « L’ours » et 87e, encadrant le fameux groupe des « Symphonies Parisiennes » composées pour les concerts de la Loge Olympique.