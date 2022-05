Circonscription fédérale: les francophones plutôt ouverts à la proposition, ça coince côté flamand

« En tant qu’écologistes, nous plaidons depuis longtemps pour une circonscription fédérale. Ce pays aspire à plus de coopération et de dialogue », ajoute M. Vanden Burre. « Une circonscription fédérale peut y contribuer. C’est précisément la raison pour laquelle nous voulons également rendre possibles les listes multilingues dans une telle circonscription fédérale, contrairement à la proposition Open Vld ».

« L’introduction d’une circonscription fédérale devrait faire partie d’un ambitieux paquet Vivaldi de renouveau politique », estime encore Gilles Vanden Burre, qui trouve également positif que le parti du Premier Ministre insiste désormais ouvertement sur ce type de propositions rassembleuses.

L’Open Vld vient de déposer une proposition de loi visant à instaurer un arrondissement électoral fédéral qui désignerait 20 des 150 députés à la Chambre, rapporte De Standaard vendredi. « Alexander De Croo n’a aucun compte à rendre en Wallonie, car personne ne peut y voter pour lui », commente Egbert Lachaert. « Ce n’est pas normal », ajoute le président de l’Open Vld qui vient de déposer avec son député Patrick Dewael une proposition de loi à ce sujet.

Un écho plutôt positif chez les francophones

Outre les écologistes, la proposition rencontre également un écho positif chez les libéraux francophones. « Les libéraux travaillent à une Belgique plus forte, plus efficace. Arrêter la division et mettre en place les réformes libérales dont notre pays a besoin », a tweeté le président du MR Georges-Louis Bouchez.

Le président des Engagés Maxime Prévot suggère une alternative au mécanisme de la circonscription fédérale. Il propose « dans l’esprit de la circonscription fédérale, que les citoyens aient une voix supplémentaire pour voter pour des partis d’une autre communauté linguistique. Les politiques seraient ainsi amenés à considérer les préoccupations de l’ensemble des citoyens belges », écrit-il sur le réseau en ligne.

La N-VA dénonce les imprécisions de la proposition

La N-VA a déploré vendredi un manque de clarté et de précision dans la proposition de création d’un arrondissement électoral fédéral déposée l’Open Vld. « La proposition de l’Open Vld s’arrête là où les problèmes se posent », a commenté le chef de groupe nationaliste à la Chambre, Peter De Roover.

« Les élus qui seront choisis dans cet arrondissement unitaire le seront-ils par rôle linguistique ? Seules les voix de préférence seront-elles prises en compte ? Ce serait bien que le parti fasse la clarté à ce sujet avant de se répandre dans les médias », a-t-il déploré.

Les nationalistes flamands ne voient pas cette idée d’un bon œil. « L’Open Vld est clairement à la recherche d’une formule magique pour susciter un sentiment belge auprès de la population. Il veut pour cela utiliser une technique qui n’est appliquée dans aucun autre État fédéral. On peut bien évidemment toujours essayer de stimuler le sentiment belge, mais pas en chipotant à notre loi électorale », conclut M. De Roover.

Reste à voir si la proposition libérale pourra compter sur une majorité des deux tiers au Parlement. Le Vlaams Belang, la N-VA et le CD&V ont déjà affiché leur opposition, excluant ainsi toute majorité côté flamand.