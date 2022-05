François Schuiten à propos d’«Aquarica»: «Ce récit était son dernier lien avec la vie»

A quarica est un drame fusionnel. Née de l’imagination de deux géants de la bande dessinée belge, l’histoire de cette baleine-monde devait s’écrire sur grand écran. Scarlett Johanson était pressentie pour le rôle-titre. Les producteurs ont reculé devant le coût de l’aventure. Le projet n’a jamais abouti. Benoît a proposé à François d’adapter seul le scénario en bande dessinée mais un crabe s’est dressé devant lui. Après avoir bouclé le premier tome, ses forces l’ont abandonné avant la fin du second. Il a confié sa boîte de crayons de couleur à François, avec pour mission de terminer les douze dernières pages de l’album. La suite s’est avérée plus difficile que prévu mais le résultat somptueux est publié chez Rue de Sèvres, à Paris, et exposé à la Galerie Champaka de Bruxelles. Profondément ému, François Schuiten nous raconte la naissance de ce livre d’amitié, de complicité et d’amour de la bande dessinée.