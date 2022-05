Grève du 31 mai: quels seront les services touchés?

Ce sera le cas sur le réseau TEC où « des perturbations sont à craindre », comme indiqué sur leur site. « Des informations plus précises sur les parcours supprimés seront disponibles et mises à jour durant la journée du 31 mai », assure cependant l’opérateur.

La Belgique fonctionnera en partie au ralenti ce mardi 31 mai. En cause, une journée d’action nationale dans les services publics organisée par la CGSP, la SLFP et la CSC services publics. Le fonctionnement de plusieurs services publics sera perturbé.

Aussi concernés ce jour-là : Bruxelles Propreté, la plupart des intercommunales de collecte et de traitement des déchets et les parcs à conteneurs. Le risque existe aussi de tomber sur des portes closes dans les administrations communales, provinciales, régionales et fédérales du pays.

Dans tous les cas, le front commun syndical soutient que des « services publics forts sont essentiels » et demande une augmentation du pouvoir d’achat, plus d’investissements en personnel et moyens, un renforcement des pensions et une amélioration du dialogue social.