Charles Leclerc, en pole au GP de Monaco : « Mon dernier tour a été parfait ! »

Avant cela, la première partie de qualification (Q1) avait été marquée par un drapeau rouge tombé à 2 minutes de la fin, provoquant indirectement la perte de pilotes comme Gasly et Zhou (en plus des deux Williams et de l’Aston Martin de Stroll) ; deux pilotes qui s’étaient montrés assez performant lors des essais libres, surtout le Français qui, avec Norris, était le plus régulièrement pointé dans le sillage immédiat des Red Bull et des Ferrari ! Un sale coup qu’ils regrettaient d’autant plus que la sortie de ce drapeau rouge était plus que discutable, seulement justifié par un léger contact de Tsunoda sur un rail à la sortie du tunnel. Et le comble, c’est que Tsunoda fut lui invité à poursuivre, vu qu’il avait signé un chrono plus rapide avant cet incident, et que son Alpha Tauri avait fort peu souffert dans ce contact avec le rail.