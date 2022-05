ABBA Voyage: l’illusion parfaite

En décidant de remonter sur scène sous forme d’« ABBA-tars » réalisés par la firme ILM, les quatre membres du groupe suédois ont tout compris. Plutôt que de se reformer comme tout le monde, Benny, Björn, Agnetha et Frida ont eu une meilleure idée. Non pas de se faire remplacer par de simples hologrammes, comme l’ont déjà imaginé des producteurs faisant revivre Elvis, la Callas, Dalida, Mike Brant ou Claude François, mais bien de créer un vrai spectacle immersif où réalité et virtuel se marient à la perfection. Comme le dit Benny en introduction : « To be or not to be, la question ne se pose plus. »