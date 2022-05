David Goffin après sa défaite à Roland-Garros: «Dans un autre tournoi, j’aurais sans doute abandonné»

Battu par Hubert Hurkacz au troisième tour à Roland-Garros, David Goffin a confirmé une gêne qui l’a empêché de se battre avec ses armes. Il préfère toutefois retenir son bilan plutôt positif pour la suite de sa saison. « C’est triste… Après mon match contre Tiafoe, une fois refroidi, j’ai senti une gêne au niveau du psoas et de la hanche, côté gauche, a déclaré Goffin en conférence de presse. On a travaillé dessus durant deux jours avec mon kiné. J’ai tout essayé, mais à la fin du premier set, j’ai senti que ça tirait et c’était donc fini ! Dans un autre tournoi, j’aurais sans doute abandonné, mais je ne voulais pas passer par ça, ici. C’est dommage, mais voilà, je dois retenir le positif de mon tournoi. »