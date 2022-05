Alizé Cornet déçue à Roland-Garros: «Ces crétins font mal au coeur »

Compte tenu des éliminations de Diane Parry et de Léolia Jeanjean, Alizé Cornet était le dernier espoir français du tableau féminin. La Niçoise n’a pu défendre ses chances contre la Chinoise Zheng Qinwen en raison d’une déchirure à l’adducteur gauche.

Après un premier set perdu 6-0, Cornet a jeté l’éponge à 3-0 dans la seconde manche. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité au sein du public. Certains n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement envers la joueuse classée 40e à la WTA.

Déçue par l’attitude des spectateurs, la Française ne les a pas épargnés en conférence de presse. « Je vous avoue que cela m'a presque fait plus mal que la blessure, a-t-elle déclaré au bord des larmes.Il ne faut pas généraliser, mais c'est abusé. Quand on me connaît, on sait que je donne toujours le maximum sur le court. La décision aurait été plus facile pour moi de ne pas monter sur le court. Cette injustice fait de la peine. La plupart comprennent sûrement ce qui m’est arrivé, mais cette poignée de crétins fait mal au coeur. »