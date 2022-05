Nafi Thiam égale son record personnel sur 200 m en 24.37 à Oordegem

La double championne olympique de l’heptathlon a signé le 16e temps des concurrentes. Le meilleur temps a été obtenu par la Néerlandaise Lieke Klaver en 22.89. Imke Vervaet a fini 5e et première Belge en 23.54, à 49/100e de son record personnel.

Thiam avait lancé sa saison estivale la semaine dernière sur 100 m haies à Lokeren avec un chrono moyen de 13.58.

«Je peux certainement être contente cette fois», a réagi Thiam après sa course. «À la fin, mon attitude n’était pas optimale, mais c’est un très bon point de départ sur lequel nous pouvons bâtir. Réaliser un record personnel lors de la première sortie de la saison, c’est bien. Le 200 mètres est-il la discipline dans laquelle je peux encore gagner des points ? Je ne dis pas cela, parce que je veux m’améliorer partout, mais il est clair que les épreuves de course ont toujours été mon point faible. Dans un bon jour, j’aimerais courir sous les 24 secondes, mais dans un heptathlon, ce n’est pas évident, avec déjà trois épreuves dans les jambes.»

Le dos de Thiam va de mieux en mieux. «Après la première course la semaine dernière à Lokeren, je n’ai pas ressenti la moindre réaction», a-t-elle précisé. «C’est surtout aux sauts en hauteur et en longueur que mon dos se manifeste, et vers la fin de ma préparation, je veux disputer ces deux disciplines à deux reprises en compétition.»