France: une fraude au péage pour économiser près de 650 euros

En voilà un qui n’est pas passé loin de la palme de la plus belle arnaque. L’histoire est racontée par nos collègues de l’Union. Si on connaissait les petits malins qui collaient les véhicules de devant pour passer sans payer ou ceux qui appuyaient sur les barrières pour qu’elles se lèvent automatiquement, un Rémois de 36 ans s’est montré plus ingénieux en février et avril 2021.

À la barrière de péage de Taissy, il prenait un ticket puis reculait, s’engageait vers une autre borne pour prendre un second ticket. Ainsi sur de longs trajets qui menaient à Reims, il ressortait alors le fameux ticket pour ne payer qu’une modique somme.