Dylan Borlée tout proche de son record sur 200 m à Oordegem

Dylan Borlée a convenu que les choses n’ont pas été faciles depuis les JO de Tokyo. «Après les Jeux, j’ai eu beaucoup de mal mentalement. Le 400 mètres demande beaucoup et après toutes ces années (il a 29 ans, NDLR), cela commence à peser. Ces derniers mois, j’ai également eu quelques problèmes de santé, ce qui fait que je manque encore de résistance. Je vais le ressentir sur le 400 mètres dans les prochaines semaines.»

Le Belgian Tornado peut viser les Championnats du monde en juillet et les Championnats d’Europe en août, avec le relais et peut-être aussi en individuel, mais ne veut pas se fixer un objectif trop concret. «Je vais regarder les choses semaine après semaine et voir où je me situe. Je ne veux pas forcer quoi que ce soit à ce stade de la saison, car ce sera déjà assez difficile de disputer deux championnats cet été.»