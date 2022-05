Une victoire sans inspiration pour les Red Lions

Pour cette nouvelle étape de la Pro League, à Anvers, face à la 11e nation mondiale, Michel van den Heuvel avait quelque peu modifié son effectif en faisant rentrer 4 joueurs dans son groupe (Cédric Charlier, Nicolas Poncelet, Thibeau Stockbroekx et Simon Vandenbroucke). Et après la démonstration face à l’Espagne (6-1), dimanche dernier, les supporters belges espéraient un nouveau festival offensif des champions olympiques. Mais il n’en fût rien puisqu’il fallait attendre 21 minutes pour assister au premier tir au but de la rencontre via Tom Boon. Une occasion qui était suivie, trois minutes plus tard, par l’ouverture du score de Tanguy Cosyns, sur le 2e penalty belge. Le bloc français était parfaitement en place et les Red Lions, toujours privés d’Arthur Van Doren, champion des Pays-Bas avec Bloemendaal, ce samedi, d’Alexander Hendricks et de Sebastien Dockier, ne trouvaient pas la clé pour réussir à faire sauter le cadenas.