Gauff, l’adversaire de Mertens en huitième à Roland-Garros : «Varier mes coups m’aidera dans ce match»

Cori Gauff (WTA 23) sera la prochaine adversaire d’Elise Mertens (WTA 32) dimanche sur le Court Philippe Chatrier en huitième de finale de Roland-Garros. L’Américaine, 18 ans, déjà tombeuse d’Alison Van Uytvanck (WTA 60) au deuxième tour, a battu de son côté l’Estonienne Kaia Kanepi (WTA 46), 36 ans, 6-3, 6-4.

«Je crois que ce qui a compté aujourd’hui pour moi, ce sont mes déplacements», a expliqué Cori Gauff. «Je dois bien bouger parce qu’elle peut vraiment décocher des grands coups lorsqu’elle a un bon contrôle des balles. Je suis Américaine, mais j’aime la terre battue. Cela fait dix ans que je joue sur cette surface. Mon déplacement est une de mes forces. J’aime beaucoup glisser. Cela me permet de me replacer rapidement, une fois que j’ai frappé la balle. Je m’appuie aussi beaucoup sur mon coup droit. Et donc la balle rebondit plus haut, et bien fort. Elle gicle. Et j’aime bien la vitesse des balles à Roland-Garros.»