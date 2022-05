Débordements avant la finale de la ligue des champions: l’UEFA réagit

L’instance du football européen a justifié sa décision de retarder le coup d’envoi de la finale de plus d’une demi-heure.

« Comme le nombre de supporters à l’extérieur du stade continuait à augmenter après le coup d’envoi, la police les a dispersés à l’aide de gaz lacrymogènes et les a forcés à quitter le stade. L’UEFA compatit avec les personnes touchées par ces événements et va examiner de toute urgence ces questions avec la police et les autorités françaises, ainsi qu’avec la Fédération française de football. »