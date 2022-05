Historique présence belge au palmarès du 75e Festival de Cannes

Historique ! Il n’y a pas d’autres mots plus forts, plus justes que celui-là pour dire l’incroyable et géniale présence belge dans le palmarès du 75e Festival de Cannes, d’autant qu’elle est transgénérationnelle : le prix du jury pour Les huit montagnes, coproduction entre l’Italie et la Belgique de Félix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, le Grand Prix pour Close, de Lukas Dhont et, innovation surprise de la part du jury présidé par Vincent Lindon, le Prix du 75e anniversaire, donc un prix unique, pour Tori et Lokita, de Luc et Jean-Pierre Dardenne. « C’est trop beau de voir trois générations de Belges récompensés » confie Charlotte Vandermeersch, sous le regard de Félix Van Groeningen qui valide, ajoutant « On a pleuré beaucoup aujourd’hui. Toute l’expérience du festival fut émouvante. On a travaillé dur. On voulait partager cette histoire avec tout le monde, Cannes nous a paru le bon endroit et ça l’a fait.