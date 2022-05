Iker Casillas, gardien légendaire du Real Madrid, salue le match gigantesque de Thibaut Courtois face à Liverpool

Iker Casillas est une véritable légende madrilène. L’ancien portier a remporté 18 trophées dont trois Ligue des Champions avec la Maison Blanche. 16 saisons en tant que Madrilène, Iker Casillas est l’un des plus grands gardiens de l’histoire du football. Et pourtant, l’Espagnol de 41 ans a salué la performance de Thibaut Courtois face à Liverpool ce samedi soir.

Un tweet qui n’est pas passé inaperçu puisque plus de 80 000 personnes ont aimé ce post et il y a eu plus de 8000 retweets.