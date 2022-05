Thibaut Courtois ne participera pas à la Nations League avec les Diables

Souffrant de problèmes d’adducteurs depuis des mois, le keeper du Real Madrid et de l’équipe nationale belge va se voir imposer une plage de repos de 6 semaines par la Faculté. Afin de ne pas hypothéquer sa reprise en club au début du mois de juillet et surtout, la Coupe du monde fin novembre.

Depuis le début de l’hiver, le keeper des Diables souffre en effet de problèmes récurrents aux adducteurs, qu’en accord avec le staff médical du Real, il a toujours pris grand soin de ne pas divulguer. Comme il nous l’a d’ailleurs confié avec embargo jusqu’après la finale, lorsque nous l’avons rencontré à Madrid, quelques jours avant son rendez-vous parisien de samedi. «La douleur est présente, mais elle est supportable et surtout, elle est sous contrôle depuis janvier. Aucune opération en vue, mais si je veux repartir sur un bon pied en début de saison prochaine et ne pas risquer de rechute, je dois éviter de tirer trop sur la corde.»

Afin d’éviter que les choses ne dégénèrent en pubalgie au terme d’une campagne en Ligue des champions qui aura rallongé sa saison d’une quinzaine de jours («J’ai encore ressenti des douleurs en cours de match contre Liverpool», dira-t-il après avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles), le Limbourgeois a donc pris la décision d’arrêter les frais. D’ici à la reprise des entraînements avec le Real, programmée le 7 juillet, ce sera donc repos complet. Six semaines d’abord consacrées à des vacances en compagnie de sa compagne israélienne et de ses deux enfants, avec un minimum d’activité physique pour ne pas solliciter sa musculature endolorie. Avant des séances de soins spécifiques programmés par les médecins du Real à partir de la mi-juin. Le but étant qu’il reprenne l’entraînement sans adducteurs en surchauffe.

Ce mardi matin, après la fin des festivités et des réceptions organisées par le Real pour fêter la 14e victoire en Ligue des champions, Thibaut Courtois prendra le chemin de la Belgique pour se soumettre à des examens auprès du staff médical de l’équipe nationale. Et plus que probablement, au terme d’un entretien avec Roberto Martinez, faire acter son indisponibilité pour les 4 matchs que les Diables disputeront en ouverture de la Nations League 2023 (Pays-Bas, Pologne deux fois et pays de Galles). Une décision de commun accord entre le sélectionneur, le Real et Courtois qui, compte tenu de la forme affichée par Simon Mignolet en Playoffs 1, ne va pas constituer un séisme.