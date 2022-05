«Image lamentable», «pire organisation» : importante polémique après les ratés organisationnels au Stade de France

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool a dû être retardé de 36 minutes.

La prestigieuse finale européenne, accueillie à Paris et remportée samedi par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), a été marquée par des scènes de chaos et de désorganisation autour du Stade de France, sans faire de blessés grave.

Fait rarissime à ce niveau et pour des raisons purement logistiques, le coup d’envoi de la rencontre avait dû être retardé de 36 minutes.

L’UEFA explique que le désordre a été causé par un problème de «billets contrefaits» causant des goulots d’étranglement et demande un «audit» en urgence auprès des instances du football et des autorités françaises.

Des supporters présents et des journalistes de l’AFP ont constaté avant le match la présence de bandes de jeunes et de fans de football locaux non identifiés tentant de s’introduire en force dans l’enceinte.

La police est intervenue, dispersant la foule et au passage les supporters, dont des familles, au gaz lacrymogène.

Dès la fin du match, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a pointé du doigt samedi soir l’attitude de «milliers de supporters britanniques sans billet ou avec des faux billets qui ont forcé les entrées» du Stade de France.

«Les tentatives d’intrusion et de fraude de milliers de supporters anglais ont compliqué le travail des stadiers et des forces de police mais ne terniront pas cette victoire», a surenchéri la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

Supporters «exemplaires»

Les supporters de Liverpool, jugés peu problématiques depuis déjà 30 ans, ont été ulcérés par ces accusations et l’accueil à la française.

«Nous sommes extrêmement déçus des problèmes d’accès et des violations du périmètre de sécurité qu’ont subis les supporters de Liverpool», a expliqué le club anglais dans un communiqué.

La police britannique de Merseyside-Liverpool présente au stade a évoqué sur Twitter des «circonstances choquantes» et défendu le comportement «exemplaire» des supporters des Reds pendant la rencontre, «la pire» à laquelle elle dit avoir jamais eu affaire en terme d’organisation.

Dans la «fan zone» de l’est parisien où ils étaient des dizaines de milliers à suivre la retransmission, les supporters britanniques n’ont pas posé de problème sécuritaire, ont constaté des journalistes de l’AFP. La marée rouge, après douze heures de ferveur et beaucoup de boisson s’est dispersé sans incident.

Les pompiers de Paris ont fait état d’une soirée «calme» au stade et dans les «fan zones», avec 238 interventions de services de secours pour des incidents mineurs, dont des intoxications au gaz lacrymogène.

En marge de cette soirée, 105 personnes ont été interpellées, selon le ministère de l’Intérieur. Selon le parquet de Paris, une vingtaine de personnes ont été placées en garde à vue, essentiellement pour des violences et des vols.

«Image lamentable»

Pour Ronan Evain, directeur exécutif du réseau Football Supporters Europe, ce raté «pose la question de la capacité de la France à organiser des événements de cette taille-là».

«On continue de reproduire les mêmes schémas d’organisation qui ont déjà échoué dans le passé. Il y a un besoin très fort de moderniser l’approche de la sécurisation de ces rencontres», a t-il indiqué à l’AFP.

Trop peu ou pas assez ? Le dispositif sécuritaire — 6.800 policiers, gendarmes et pompiers et de très nombreux agents de sécurité privé — devait en tout cas servir de test pour la Coupe du monde de rugby, organisée par la France en 2023 et pour les JO de Paris, l’année suivante.

Les scènes de désordre ont suscité les critiques de l’opposition.

Marine Le Pen a fait part d’un «sentiment d’humiliation». «Nous sommes regardés par le monde entier et l’intégralité des capitales qui ont vu cela ont constaté que la France n’était plus dans la capacité d’organiser de grandes manifestations sans que celles-ci dégénèrent», a estimé la présidente du Rassemblement national au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Même constat chez Jean-Luc Mélenchon. «L’image est lamentable, elle est inquiétante parce qu’on voit clairement qu’on n’est pas préparés pour des événements du type Jeux Olympiques», a lancé le dirigeant de La France Insoumise sur BFMTV.

Du côté de la majorité présidentielle, Aurore Bergé a tenu à «rappeler le contexte». «Cette finale aurait dû se tenir en Russie» et la France l’a organisée «en à peine trois mois», a plaidé sur RMC la député LAREM-Renaissance.